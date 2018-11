Spalletti, Inter dia tutto per ottavi

LONDRA, 27 NOV - "Sono tantissimi anni che il mondo interista aspetta di giocare queste partite, quello che diventa fondamentale per i nostri tifosi è vedere che noi siamo disposti a tutto per questo risultato. Qualificarci è una cosa reale ma la dobbiamo ancora sudare fino all'ultima goccia". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del decisivo match contro il Tottenham. "Noi possiamo giocare per fare risultato contro qualsiasi avversario - ha proseguito Spalletti-. Domani mi aspetto il Tottenham provi a vincere, sono convinti di potercela fare. Fin dal sorteggio sapevo che per qualificarci dovevamo eliminare una big europea".