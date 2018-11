Libertadores: River-Boca, Madrid in pole

ROMA, 29 NOV - La tormentata finale di Coppa Libertadores potrebbe disputarsi a Madrid. Il Santiago Bernabeu sembra infatti lo stadio favorito per accogliere il match di ritorno tra River Plate e Boca Juniors, rinviato dopo gli scontri e che si disputerà l'8 o il 9 dicembre: tra le tante sedi che si sono offerte per la gara che comunque non sarà giocata a Buenos Aires, Madrid ora è in pole secondo quanto riportano i media spagnoli e quelli argentini: Marca scrive infatti che ci sarebbe l'ok del Real, della Conmebol e della federcalcio iberica e che l'accordo sarebbe praticamente fatto. La scelta della sede fa da sfondo all'attesa sul ricorso del Boca contro il River e la richiesta della vittoria a tavolino che si discute proprio oggi ad Asuncion. Lo stadio di Madrid appare al momento quello più accreditato, e non ci sarebbero problemi di calendario perché il Real è impegnato in trasferta. Sembra tramontata l'ipotesi di Doha che pure aveva messo in campo un premio di 14 milioni da distribuire alle due squadre.