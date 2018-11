Gabrielli, repressione extrema ratio

(ANSA)- RICCIONE (RIMINI), 29 NOV - "Il superamento della Tessera del tifoso è l'auspicio, noi siamo convinti che la condivisione valga molto più della repressione. La repressione deve essere sempre l'extrema ratio, l'elemento eccezionale". Lo ha detto, a margine della presentazione del progetto3P-Patto, Passione, Partecipazione varato dalla Lega Pro di calcio, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli. "Purtroppo - ha osservato - abbiamo vissuto una stagione nella quale certe imposizioni sono state la conseguenza di comportamenti non corretti, a volte criminali, e allora l'auspicio è quello di approdare a una stagione in cui le persone possano andare tranquillamente negli stadi. Un percorso che deve vedere la sincera e convinta partecipazione di tutti quelli che hanno in qualche modo responsabilità a partire dalle società, dalle componenti federali, dalle leghe, dalle forze di Polizia che, ovviamente,ci sono e ci saranno, come è giusto che sia".