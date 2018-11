Champions: Tronchetti,Inter andrà avanti

MONTECARLO, 29 NOV - "La squadra c'è, bisogna continuare su questa strada, avere determinazione: sono fiducioso. L'Inter si qualificherà per gli ottavi di Champions". Ne è convinto Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli e grande tifoso dell'Inter, ieri sera sconfitta a Wembley dal Tottenham e ancora in attesa del visto per approdare agli ottavi di Champions. "Se il Barcellona batterà il Tottenham? Il calcio è sempre imprevedibile, però io ci credo - aggiunge, convinto -. Cosa è mancato a Londra? E' mancato Nainggolan, un elemento in grado di fare la differenza. Sono mancate anche la buona sorte e la determinazione: il calcio è così. Quel che conta, però, è la squadra: quella c'è e ci si può costruire sopra". "Speriamo - conclude - che la sorte ci aiuti. Lo scudetto? Bisogna giocare per tutti gli obiettivi, fino a prova contraria, poi sarà il campo a emettere i verdetti".