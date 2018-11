Serie C: Cuneo-Entella verso ripetizione

GENOVA, 29 NOV - Si conoscerà domani la decisione del giudice sportivo di Lega Pro dopo Cuneo-Entella di ieri, conclusa 1-1. La partita dovrebbe essere rigiocata perché l'arbitro, Perenzoni di Rovereto, non si è accorto di aver ammonito in due occasioni il giocatore piemontese Paolini. Nel dopo gara, il ricorso del club ligure con l'arbitro che ha ammesso l'errore della mancata espulsione e lo ha riportato nel referto. Oggi il team manager dell'Entella, Matteo Gerboni, ha ringraziato Perenzoni per la sua correttezza durante l'incontro a Riccione tra le società di Lega Pro e gli arbitri Can Pro.