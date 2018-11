'Ad Anfield può succedere di tutto'

NAPOLI, 30 NOV - ''La sfida con il Liverpool? Può succedere di tutto, in un teatro del calcio come Anfield che è una cosa terribile, nel senso che veramente saremo nella fossa dei leoni''. Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport parla dell'avventura del Napoli in Champions e delle speranze di qualificazione agli ottavi di finale. ''Dipenderà anche - aggiunge il presidente - da quel che succederà nell'altro stadio del nostro girone. In ogni caso siamo tra color che son sospesi, c'è solo una strada ed è vincere, questa è la verità''. Il presidente parla anche del suo rapporto con l'allenatore. ''Con Ancelotti - dice - sono cinque anni che ci sentiamo e ci vediamo e, quando è venuto, ho capito che era tutto vero quel che io avevo intuito. E' una persona straordinaria, che non ha niente da dimostrare''. ''Divento matto - conclude De Laurentiis - quando vedo gli allenatori, nelle varie panchine, che stanno lì a dire 'Oddio'... Lui no, magari lo fa quando la squadra non risponde alle sue indicazioni''.