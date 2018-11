Roma: Dzeko ed El Shaarawy out 4 partite

ROMA, 30 NOV - Assenti fino alla sfida con la Juventus in programma a Torino prima di Natale. La Roma perde Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy per le prossime quattro partite, tre in campionato (Inter, Cagliari e Genoa) e l'ultima della fase a gironi di Champions League sul campo del Viktoria Plzen. Gli infortuni muscolari accusati da entrambi al flessore della coscia li costringeranno a un periodo di terapie lontano dal campo. Stesso discorso anche per il giovane Coric, alle prese con un problema al polpaccio. Più breve dovrebbe invece essere lo stop di Lorenzo Pellegrini che sta cercando di forzare i tempi per provare a mettersi a disposizione di Di Francesco per domenica sera all'Olimpico con l'Inter, o al più tardi per il successivo impegno di Cagliari quando anche De Rossi dovrebbe tornare tra i convocati.