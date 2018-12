Spalletti, padre Lautaro? danno a Inter

MILANO, 1 DIC - "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore. Danneggia la sua immagine e può danneggiare il rapporto coi compagni". Così Luciano Spalletti su Martinez senior, che su twitter lo aveva attaccato per non aver impiegato il giocatore col Tottenham. "Per diventare un top player bisogna gestire te stesso ma anche chi ti sta intorno. Il ragazzo non ha bisogno della difesa di nessuno, è forte in campo e fuori. Ora e tutto a posto".