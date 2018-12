Spalletti, Roma-Inter non sarà decisiva

MILANO, 1 DIC - "La gara con la Roma non sarà decisiva nemmeno per escludere dalla corsa Champions una diretta avversaria, nulla è decisivo nel nostro campionato. Ci sono insidie e squadre fortissime". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara coi giallorossi. "Leggo che provate a metterci pressione, ma quando sono arrivato eravamo a 30 punti dalla Roma - ha proseguito -. Se ora siamo quelli che debbono vincere assolutamente questa partita ce lo prendiamo questo complimento perché è segno che abbiamo fatta tanta strada". Il tecnico nerazzurro promuove finora la stagione della squadra: "Siamo facendo quello che dovevamo fare, siamo dentro il più roseo percorso immaginabile - le parole di Spalletti -. Siamo ancora dentro la possibilità di qualificarci in Champions in un girone tra i più duri e per ora abbiamo una classifica abbastanza importante in campionato. Non vogliamo accontentarci", ha concluso.