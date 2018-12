Nicola si aspetta crescita col Sassuolo

UDINE, 1 DIC - "Ogni partita rappresenta un motivo di ulteriore crescita: sono fiducioso rispetto all'applicazione che ho visto in settimana e che ci aiuterà molto domani. Abbiamo lavorato duramente e aggiunto qualche ulteriore concetto rispetto all'esordio con la Roma". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Davide Nicola, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Nicola non esclude, con il trascorrere delle settimane, una coesistenza in attacco tra Lasagna, che partirà ancora dalla panchina, e Pussetto, con De Paul come rifinitore. "Tutto è possibile - ha affermato il tecnico - e il mio compito è quello di far coesistere i giocatori più determinanti per favorire ulteriore imprevedibilità tattica".