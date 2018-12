Mazzarri vuole cambiare marcia al Torino

TORINO, 1 DIC - Per il Torino "è arrivato il momento di cambiare marcia, di raccogliere quanto produce". E domani contro il Genoa, squadra "con giocatori rapidi simile al Parma" che ha sconfitto i granata nell'ultima partita casalinga, occorre fare il salto di qualità che fino ad ora è mancato. "Quando giochiamo in casa vogliamo spaccare il mondo e spesso otteniamo il contrario - spiega Walter Mazzarri - Avremmo meritato diversi punti in più, solo con Parma e Napoli abbiamo meritato di perdere". Per risolvere il problema, il tecnico granata, che torna in panchina dopo il malore e il successivo stop, ha deciso di cambiare qualcosa nell'avvicinamento alla gara. "Il discorso pre-partita lo farò negli spogliatoi, non in hotel, per non far scemare la carica - annuncia - e cambieremo il riscaldamento e la strada per cercare la concentrazione. Abbiamo concesso troppi gol in avvio di partita, non possiamo permettercelo".