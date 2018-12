Inter: Nainggolan non convocato per Roma

MILANO, 1 DIC - Confermato il mancato ritorno a Roma da ex per il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan. Il belga, come atteso, non è stato infatti inserito nella lista dei convocati nerazzurri per la sfida di domani contro i giallorossi, dopo il riacutizzarsi del dolore alla caviglia e un affaticamento muscolare subiti nella gara contro il Tottenham. Ci sarà invece Sime Vrsaljko, che aveva saltato le ultime due gare per un problema muscolare. Insieme a Nainggolan, out anche Dalbert, ancora alle prese con una distrazione muscolare al polpaccio.