Valverde, strano Pallone Oro senza Messi

ROMA, 1 DIC - Non vedere il nome di Leo Messi nella terna dei candidati al pallone d'Oro ha "sorpreso" e non poco Ernesto Valverde, suo allenatore al Barca. "Sono sorpreso come chiunque", ha ammesso l'allenatore della squadra catalana oggi in conferenza stampa, "perché, ad esempio, Messi è stato il migliore giocatore della prima, seconda e quinta giornata di Champions, mentre nella terza e quarta giornata non ha giocato perchè infortunato. E non lo diciamo noi, ma lo ha detto l'Uefa - ha aggiunto Valverde - Ci congratuliamo con i prescelti (Modric, Varane, Mbappè, ndr) poi tutti sono liberi di pensare ciò che vogliono ma lo trovo un po' strano, questo sì", ha confessato Valverde. Il Pallone d'Oro, assegnato dalla rivista francese "France Football", verrà consegnato lunedì prossimo in una serata di gala a Parigi.