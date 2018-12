Premier: 3-1 al Bournemouth,City allunga

ROMA, 1 DIC - Il Manchester City allunga nella classifica della Premier League, nell'attesa che scendano in campo il Liverpool, il Tottenham e il Chelsea. La squadra di Pep Guardiola, nell'anticipo della 14/a giornata, ha superato in casa per 3-1 il Bournemouth: ha aperto le marcature Bernardo Silva al 16', Wilson ha firmato il momentaneo pareggio al 44'. Nella ripresa Sterling ha realizzato il 2-1 al 12' e Gundogan ha chiuso i conti al 34', su assist di Sane. Il City sale a 38 punti, il Liverpool è a 33, il Tottenham a 30 e il Chelsea a 28. Domani spicca il derby italiano fra Sarri e Ranieri, rispettivamente alle guide di due squadre londinesi che, alle 13, s'incroceranno a Stamford Bridge. Altro derbyssimo, quello delle 15,05, fra Arsenal e Tottenham, alle 17,15 altra stracittadina fra Liverpool ed Everton.