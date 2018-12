Euro: Gravina, vogliamo tornare temibili

ROMA, 2 DIC - "L'Italia deve recuperare credibilità e l'appellativo di squadra temibile. Il sorteggio è sempre legato al segno del destino, speriamo oggi in un po' di fortuna in più". Così il presidente federale, Gabriele Gravina, a Sky, a meno di un'ora dal sorteggio che definirà i gironi dell'Europeo di calcio 2020. "Siamo al momento dell'entusiasmo - ha aggiunto Gravina, riferendosi agli ultimi buoni risultati dell'Italia di Mancini -: dobbiamo coltivarlo e alimentarlo, anche se per farlo servono anche i successi. Adesso allontaniamo una volta per tutte le nubi (in riferimento è all'esclusione dal Mondiale, ndr) e concentriamoci su questa qualificazione. L'entusiasmo intorno al ct Mancini la vedo come una bellissima vittoria, mi ha colpito la sua serenità che trasmette a tutto l'ambiente".