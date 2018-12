Euro 2020:Frongia,Roma sarà palcoscenico

ROMA, 02 DIC - "L'operazione Euro 2020 è iniziata. Questa mattina alle 12 ora italiana presso il Convention Centre a Dublino i sorteggi dei gironi di qualificazione degli Europei che, fra meno di due anni, vedranno Roma essere il palcoscenico per 4 match". Così l'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia su Fb. "Avremo l'onore di ospitare la gara inaugurale oltre al concerto che precede la cerimonia di apertura, è dal '90 che Roma non ha un evento di tale portata e rilevanza, il Campidoglio sta lavorando alacremente per offrire ai cittadini un mese di sport, attività, cultura e intrattenimento. I nostri uffici si stanno infatti coordinando già da diverse settimane con la Uefa per organizzare questa manifestazione che avrà delle proporzioni immense, oggi il nostro staff sarà a Dublino per presenziare alla cerimonia dei sorteggi. Posso affermare che, per la celebrazione del suo 60° anniversario, il Campionato Europeo avrà una veste del tutto innovativa''.