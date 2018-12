Mazzarri,in casa ci complichiamo la vita

ROMA, 2 DIC - "In casa dobbiamo renderci la vita difficile, dobbiamo fare sempre qualcosa di strano. Per assurdo si è giocato meglio quando il Genoa era in undici". Walter mazzarri ha parlato subito dopo il successo per 2-1 del Torino sul Genoa. "Nel secondo tempo non siamo andati bene, alcune volte facciamo delle cose incomprensibili, domani devo parlarne con la squadra - ha aggiunto il tecnico granata, tornato in panchina dopo il malore accusato una settimana fa - Il Genoa è una bella squadra, si difende bene. Aggressiva. Oggi Kouame teneva impegnata metà della nostra difesa. Fino al 2-1 sono stato contento della squadra. Dopo il loro gol si sono rivisti alcuni fantasmi del passato, ma comunque si è continuato a giocare e sono contento di questo. Nel secondo tempo, ripeto, invece non siamo andati bene, ma cercheremo di migliorare".