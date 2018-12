Udinese: Nicola, 2 gare senza subire gol

REGGIO EMILIA, 2 DIC - Ancora una domenica senza subire gol per l'Udinese. "Abbiamo concesso al Sassuolo solo due tiri in porta – ha detto il tecnico Davide Nicola –. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma in questo momento la priorità è la solidità difensiva, vista la nostra classifica. Se non riesci a tenere certe ritmi per tutta la partita, allora li devi distribuire meglio nel corso dei 90'. Arriveremo a crescere, ma due partite consecutive senza subire gol non era mai accaduto".