Inzaghi, giocando così non si vince

VERONA, 2 DIC - Simone Inzaghi mastica amaro dopo il pareggio di Verona contro il Chievo. "Abbiamo cominciato malissimo, non va bene. Ho detto ai ragazzi che peggio di così non avrebbero potuto fare, infatti siamo andati sotto. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo reagito e potevamo anche vincerla con un pizzico di fortuna in più. Ma con un primo tempo così è giusto non vincere le partite", è il commento corretto del tecnico laziale "E' un momento non felice sicuramente - continua Inzaghi -. Mi preoccupo perché abbiamo pareggiato tre partite di fila. Mi aspettavo di più dai miei, oggi potevamo sfruttare meglio questa giornata. Non siamo più quarti, in settimana ci sarà da lavorare, perche' il nostro obiettivo e' finire nelle prime quattro. Ritiro? Ci penseremo, analizzeremo con calma insieme alla società. Dovremo essere bravi a preparare bene la sfida contro la Sampdoria".