Totti "Var una vergogna, rigore chiaro"

ROMA, 2 DIC - "Come è possibile che quelli della Var non vedano un fallo simile? E' una vergogna, l'hanno visto tutti. Che ci stanno a fare, chiamate loro e diano una spiegazione". E' lo sfogo di Francesco Totti sul rigore non concesso al giallorosso Zaniolo nel primo tempo della sfida con la Roma. "Chi era alla Var? Fabbri? Stava a vedere un'altra partita. Così non si può andare avanti", ha proseguito il dirigente della Roma a Sky Sport. "Non stiamo cercando alibi, ma se davano il rigore sarebbe stata un'altra partita".