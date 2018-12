"Var e Zaniolo? C'era motivo per usarla'

ROMA, 3 DIC - ''Io ero contrario alla Var ma posso dire che essendoci va usata quasi sempre. Ho visto il momento del rigore su Zaniolo e penso che vada usata''. Il ct azzurro ed ex tecnico dell'Inter, Roberto Mancini, è d'accordo sul fatto che sull'episodio di ieri sera in Roma-Inter che ha visto protagonista il talento azzurro la tecnologia andava usata. ''Si creeranno polemiche - aggiunge ai microfoni di radio Anch'io lo sport - su una situazione che si poteva risolvere. C'erano le motivazioni per poter vedere e usare il Var''. E sulla partita e prestazioni di Zaniolo Mancini aggiunge: '' sono felice che giochi Zaniolo e che Di Francesco lo faccia giocare, ha tutto: forza fisica, tiro ed è forte di testa. Vedo che può fare anche altri ruolo e sono molto contento''.