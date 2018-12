Inter, serve San Siro stracolmo per Psv

MILANO, 3 DIC - Dopo il pareggio con la Roma, l'Inter chiama a raccolta i propri tifosi per la decisiva sfida di Champions League contro il Psv. "Servirà un San Siro stracolmo per spingere la squadra oltre l'ultimo ostacolo", scrive la società in un comunicato. Si va quindi verso un nuovo pienone al Meazza: vista la grande richiesta di biglietti per la gara di martedì 11 dicembre, è stata aperto la vendita dei tagliandi anche per il terzo anello rosso dello stadio milanese. Sul sito del club è infatti minima la disponibilità di biglietti, con posti liberi solamente nel settore rosso.