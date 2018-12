Juve, lavoro personalizzato per A.Sandro

TORINO, 3 DIC - Lavoro personalizzato per Alex Sandro, Khedira ed Emre Can nel giorno della ripresa degli allenamenti in casa Juventus. A renderlo noto è il club sul proprio sito internet. Il laterale è alle prese con un problema muscolare rimediato nella sfida di Champions contro il Valencia, mentre Khedira soffre ancora per un trauma distorsivo alla caviglia. Prosegue il graduale inserimento di Emre Can, reduce dall'intervento chirurgico alla tiroide ma ormai a un passo dal rientro. I bianconeri torneranno in campo alla Continassa domani, in mattinata, altra tappa di avvicinamento al 'derby d'Italia' di venerdì con l'Inter.