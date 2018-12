Chiellini, con l'Inter partita dell'anno

MILANO, 3 DIC - "Prepareremo la partita con l'Inter senza guardare la classifica, ma sapendo che sarò una partita molto difficile. Per tutti i tifosi è la partita dell'anno, dovremo essere bravi e attenti". Lo ha detto il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, a margine del Gran Galà del Calcio Aic, verso la sfida di venerdì contro l'Inter. "Abbiamo fatto bene in questi anni, stasera si festeggia la scorsa stagione, ma siamo concentrati sul presente e sul mese che verrà - ha proseguito -. Abbiamo iniziato nel modo giusto la stagione, ma ci sono ancora tante partite. Le valutazioni si faranno per tutti a fine dicembre". Il centrale bianconero ha poi parlato della nazionale: "Il ct Mancini mi ha fatto una grande impressione, è stato bravo a ridare fiducia e serenità all'ambiente dopo la mancata qualificazione. È stata una bella scoperta e farà un grande percorso con la nazionale".