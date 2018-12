Var: Totti in silenzio, sennò mi radiano

MILANO, 3 DIC - "No, sennò mi radiano oggi". Sul tappeto rosso del Gran Galà del Calcio Aic, il dirigente della Roma Francesco Totti ha risposto sorridendo con questa battuta a chi gli chiedeva un commento sugli episodi arbitrali controversi nella partita di ieri pareggiata con l'Inter, che hanno creato polemiche sull'utilizzo della Var. A caldo dopo la partita, Totti aveva definito "una vergogna" l'episodio del rigore non assegnato alla Roma per il fallo su Zaniolo.