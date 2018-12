Nedved, Juve-Inter sarà importante

MILANO, 3 DIC - Juventus-Inter "è una partita importantissima per noi, speriamo di essere pronti". Lo ha sottolineato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved in vista del big match di venerdì, convinto che la corsa allo scudetto "non sia assolutamente chiusa: ci sono ancora tante giornate, è un campionato lunghissimo, non sai cosa potrà succedere alla lunga". La partita sarà suggestiva anche per l'imminente ingresso nell'organigramma dell'Inter dell'ex ad juventino Beppe Marotta. "Non so se è già una notizia ufficiale, aspettiamo, ma ovviamente è stato una parte molto importante per la Juve, perciò sarà un piacere incontrarlo se ci sarà", ha notato Nedved arrivando al Gran Galà del Calcio Aic, dove è presente anche l'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, che ha preso posto al tavolo della Juventus.