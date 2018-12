Pezzella, Pioli non è in discussione

FIRENZE, 4 DIC - "Sul mister non devo dire nulla. Non mi piace quando si mette in discussione un nome. E' una mancanza di rispetto per tutti noi. Non abbiamo paura, mai. Dopo la partita con l'Atalanta, alla settima giornata, mi è stata fatta una domanda sulla Champions League, poi nelle ultime sette partite abbiamo fatto cinque punti. Sicuramente voglio di più, ma quando si ha una squadra giovane come la nostra può capitare un periodo così. A noi serve una vittoria per uscirne, speriamo arrivi nella prossima partita". Lo ha detto il capitano della Fiorentina German Pezzella, a margine della presentazione come testimoniale dell'Ant (Associazione Nazionale Tumori). "Ora non è il momento di parlare, sembrano solo scuse, ora serve solo lavorare. Sicuramente qualcosa stiamo facendo male, ma lavoriamo con la testa e pensiamo al Sassuolo".