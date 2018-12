Libertadores: Messi e CR7 al Bernabeu

ROMA, 4 DIC - Tra gli 81mila spettatori che assisteranno domenica pomeriggio allo stadio Bernabeu di Madrid alla finale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors ci saranno anche Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'asso albiceleste ha già i biglietti che la Federazione argentina (AFA) gli ha fatto avere, mentre il portoghese ha chiesto personalmente i tagliandi al Real Madrid. Per CR7 si tratterà del primo ritorno in quello che è stato il suo stadio per 9 anni. A facilitare la cosa il fatto che il giocatore del Barcellona giocherà in Liga sabato nel derby contro l'Espanyol, mentre CR7 sarà impegnato venerdì sera allo 'Stadium' contro l'Inter.