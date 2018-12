Simeone, 'Pallone' a Griezmann o Varane

ROMA, 4 DIC - "Congratulazioni a Modric, ha fatto un'ottima stagione ma per me i migliori sono stati Varane e Griezmann". La pensa così il 'cholo' Simeone, che i giorno dopo l'assegnazione del trofeo all'asso croato spende parole di stima per il centravanti del 'suo' Atletico e del connazionale del Real.