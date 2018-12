Cairo: Rizzoli sulla Var fa quel che può

MILANO, 4 DIC - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, difende l'operato del designatore arbitrale Nicola Rizzoli, dopo le polemiche sul mancato utilizzo della Var in Roma-Inter, in occasione del fallo di D'Ambrosio su Zaniolo. "Riconosco il fatto che il tema non dipende tanto dagli arbitri italiani o dal designatore Rizzoli, che fa tutto quel che può, considerando che il protocollo non è stato stabilito da lui. Quindi la cosa va portata a livello degli organismi internazionali". Cairo, a margine dei 'Gazzetta Awards 2018', ricorda di avere già parlato della Var tre mesi fa: "Avevo già previsto quelli che potevano essere i problemi e non lo facevo solo pro domo mea, ma perché vedevo che potevano esserci tanti problemi reali. Problemi che oggi tanti stanno dichiarando".