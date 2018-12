Allegri: "Devo molto a Marotta"

MILANO, 4 DIC - "E' stato Marotta a volermi alla Juventus e a farmi l'ultimo contratto insieme al presidente Andrea Agnelli. Adesso, però, Marotta è all'Inter e venerdì ci giochiamo contro". Lo dice, dal palco dei 'Gazzetta Awards 2018', l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. L'annuncio di Giuseppe Marotta come nuovo ad dell'Inter è imminente ma, secondo un sorridente Allegri, l'ex dg della Juventus "non verrà allo stadio" per il derby d'Italia, in programma venerdì sera a Torino.