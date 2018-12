Milan, Gazidis entra in cda

MILANO, 5 DIC - L'assemblea dei soci del Milan ha approvato l'ingresso di Ivan Gazidis nel cda rossonero, che si riunirà a breve per nominare come amministratore delegato il manager sudafricano, per 9 anni alla guida dell'Arsenal. Gazidis ha salutato i piccoli azionisti del club, prima di partecipare seduto in prima fila all'assemblea presieduta dal n.1 rossonero Paolo Scaroni, e si è alzato in piedi per ringraziare quando è stata deliberato all'unanimità il suo ingresso nel cda, voluto dal fondo Elliott. La nomina (fino al 30 giugno 2020) diventerà effettiva in pochi giorni, il tempo di iscrivere al Registro delle imprese le modifiche statuarie approvate poco prima, fra cui l'allargamento del cda da 8 a 9 membri, con la possibilità di arrivare a 15, e l'annullamento del 'casting vote' (il voto decisivo in caso di parità) per l'ad, previsto ai tempi di Marco Fassone.