Gazidis, voglio riportare Milan in alto

MILANO, 5 DIC - "Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi. Non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente e insieme. Ma insieme riporteremo il Milan in alto. Forza Milan". Parlando in italiano, il nuovo ad rossonero Ivan Gazidis si è presentato così ai tifosi in un breve video pubblicato sui canali social del club assieme a un altro in cui il manager sudafricano promette in inglese il massimo impegno. "Voglio assicurare i milioni di tifosi in tutto il mondo che lavorerò con il cuore e l'anima per fare il miglior lavoro possibile - ha spiegato -. Per raggiungere quello che tutti vogliamo per questa grandiosa società, il duro lavoro comincia adesso e richiederà lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo. Sono estremamente entusiasta delle opportunità che abbiamo davanti e, anche se il viaggio sarà impegnativo, sono sicuro che insieme potremo portare il Milan di nuovo al posto che gli spetta".