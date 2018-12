Zhang, Inter è pronta per la Juventus

MILANO, 5 DIC - "Siamo sempre fiduciosi, siamo pronti per la partita". Lo ha detto il presidente dell'Inter Steven Zhang, intervenuto a Sky Sport a due giorni dalla sfida con la Juventus. "Stiamo migliorando e giochiamo meglio, ogni stagione cerchiamo di fare meglio di quella precedente - ha proseguito -. Ogni stagione dobbiamo dare il massimo per vincere, è questo il nostro obiettivo. Abbiamo fiducia nella squadra, che dà sempre tutto in campo", ha concluso Zhang.