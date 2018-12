Chelsea perde, Man Utd-Arsenal è 2-2

LONDRA, 6 DIC - Partita di cartello della 15/a giornata di Premier League a Old Trafford dove tra Manchester United e Arsenal finisce 2-2. Per due volte i Gunners vanno in vantaggio, con Mustafi e Lacazette, ma i Red Devils recuperano con Martial e Lingard. Da notare che Mourinho decide di schierare "soltanto chi è disposto a dare tutto per la causa United" e lascia quindi a riposo sette titolari, fra i quali cui Pogba e Lukaku. Rischia il Liverpool contro il Burnley, a segno con Cork al 54', ma i Reds rimediano otto minuti più tardi con l'ottimo Milner. Entrano quindi in scena Salah e Firmino ed è il brasiliano a segnare mantenendo la squadra di Klopp in scia al Manchester City (39 punti contro i 41 della capolista). Il terzo gol dei Rossi è opera dell'ex interista Shaqiri. Brutta sconfitta del Chelsea di Sarri a Wolverhampton. Blues in vantaggio con Loftus-Cheek, ma nella ripresa segnano Jimenez e Jota e il risultato viene capovolto: ora il Chelsea è a -10 dal City, scavalcato dal Tottenham, che batte 3-1 il Southampton.