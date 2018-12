Balotelli, improbabile ritorno al Milan

ROMA, 6 DIC - "Improbabile": così Mario Balotelli, in un post pubblicato nelle storie di Instagram allontana le voci di un suo possibile ritorno al Milan e se la prende con i tifosi con non lo vorrebbero di nuovo in rossonero. "Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed al momento improbabile ritorno - scrive Balotelli - Ma va bene così: un giorno servi e l'altro no, l'importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora. Questo l'ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore".