Allegri, campionato ammazzato? no

TORINO, 6 DIC - "Leggo che la Juventus avrebbe ammazzato il campionato. Non è vero, il campionato si vince a maggio. Per lo scudetto ci vogliono tra gli 86 e i 90 punti, quindi prima di 30 partite non si può decidere niente e adesso ne abbiamo giocate solo 14". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juve-Inter. "Restano da giocare due scontri diretti con l'Inter, uno con il Napoli da loro, tanto per cominciare. Ci sarà battaglia. Normale che si speri che con questo turno la classifica si accorci in testa, ma potrebbe anche allungarsi. In ogni caso ci sarà sempre battaglia".