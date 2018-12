Spalletti, difficile raggiungere la Juve

MILANO, 6 DIC - "C'è una distanza importante in classifica con la Juventus, diventa difficile andarli a prendere. La buona notizia è che la possibilità di accorciare la distanza dipende da noi". Così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve. "Campionato finito? È finito se non ci provi e non sei convinto di avere la forza per raggiungere l'obiettivo, noi però siamo convinti delle nostre qualità -ha detto Spalletti. Il tecnico nerazzurro ha poi concluso dicendo: "Ho a disposizione una squadra che cresce, se riesce a metterci un pò più di attenzione può addirittura rasentare la perfezione. Serve personalità e carattere, ma quanto ho visto nelle ultime partite è un segnale importante".