Pellegrini ko,a rischio per sfida a Juve

ROMA, 06 DIC - Sicuramente out col Cagliari sabato in campionato e col Viktoria Plzen nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League, e col rischio di non rivederlo in campo nemmeno per la sfida con la Juventus. Continua il momento no di Lorenzo Pellegrini, nuovamente costretto allo stop per un infortunio muscolare. Il centrocampista della Roma ha svolto oggi gli esami strumentali che hanno confermato il problema al bicipite femorale della coscia destra. Da Trigoria nessuno si sbilancia sulle tempistiche di recupero ma Di Francesco potrebbe dover fare a meno del giocatore per circa tre settimane.