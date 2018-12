C.Italia:Ghirelli, complimenti a Entella

ROMA, 6 DIC - "Cuore, determinazione e tenacia è quanto ha messo in campo l'Entella nel derby con il Genoa in Coppa Italia ed è quello che si mette in campo nel campionato Serie C''. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, fa i complimenti all'Entella a pochi minuti dalla fine del match che ha visto la formazione di Serie C eliminare il Genoa e qualificarsi agli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Roma. ''Complimenti al presidente Gozzi - aggiunge Ghirelli - al tecnico Boscaglia, ai giocatori per il successo e per le emozioni di una gara combattuta".