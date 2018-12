Serie B: Pescara-Carpi 2-0

PESCARA, 7 DIC - Il Pescara batte 2-0 il Carpi allo stadio Adriatico nell'anticipo della 15/a giornata di serie B, tornando in testa alla classifica a pari merito col Palermo almeno per qualche ora. A decidere la gara l'autorete di Mbaye al 29' della ripresa e la rete di Mancuso al 45' st. Brutto infortunio per il nazionale under 19 e centrocampista abruzzese Melegoni uscito in barella al 9' st.