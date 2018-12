Allegri, vincere oggi era importante

ROMA, 7 DIC - "Il campionato non finiva oggi e non dovevamo perdere questa partita. L'Inter ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, creando alcune situazioni pericolose su palle perse nostre. Nella ripresa la squadra è stata più concreta, ordinata e compatta, ha concesso molto poco e ha trovato il gol". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sui nerazzurri. "L'Inter è stata ottima e l'unico modo di batterla era giocare con intelligenza e testa - ha proseguito l'allenatore -. Nella ripresa ho messo Mandukic a sinistra, Dybala ha giocato meglio. Cancelo ha fatto una buona partita, il croato ha segnato, Ronaldo ha lavorato molto. Vincere stasera era davvero importante e i ragazzi hanno fatto una bella partita".