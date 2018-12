Spalletti, non siamo stati costanti

ROMA, 7 DIC - "Abbiamo giocato abbastanza bene ma non siamo stati costanti. Ci sono situazioni in cui le interpretazioni sono state sbagliate, c'è stata leggerezza, mentre la Juventus non ha sbagliato nulla. Abbiamo concesso troppi palloni in uscita mentre eravamo in possesso e queste cose fanno la differenza". Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo la sconfitta allo Stadium. "A volte abbiamo fatto bene, più del previsto, e questo è un buon segno, ma poi alcune letture individuali sono state approssimative - ha detto ancora -. Prima del gol stavo chiamando Joao Mario perché non si era allineato alla linea difensiva. Non bisogna mai abbassare l'attenzione perché se diventi più leggero poi non recuperi più la situazione".