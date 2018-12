Gattuso, frenata Ibra? Non mi risulta

CARNAGO (VARESE), 8 DIC - In attesa di accogliere Lucas Paquetà al Milan, Rino Gattuso parla di Ibrahimovic, pista che si è raffreddata negli ultimi giorni. "Una frenata? Non mi risulta nulla, ci sono Leonardo, Maldini, Gazidis, queste domande vanno fatte a loro. Io penso a Borini che ha un fastidio alla caviglia. Al resto pensano i dirigenti", ha tagliato corto il tecnico che aggiunge che Paquetà "arriva domani, farà i test, starà qualche giorno, poi sarà a disposizione ai primi di gennaio", ha aggiunto Gattuso senza replicare a Vincenzo Montella: "Nulla da dire, nessun fastidio, lui la pensa in questo modo. Gli auguro di trovare lavoro più presto possibile, gli auguro il meglio. La mia cartuccia me la sono già sparata, non posso rispondere a tutti gli attacchi".