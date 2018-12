Iachini, col Bologna gara più difficile

EMPOLI, 8 DIC - Ennesimo scontro diretto per l'Empoli, Beppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida con il Bologna. I felsinei sono in crisi e anche il loro allenatore Pippo Inzaghi. "Sarà una gara impegnativa per noi. Alla mia squadra ho detto che dovremo giocare come se affrontassimo Juventus e Napoli. Tutti tireranno fuori qualcosa in più per fare risultato. Leggo che Pippo Inzaghi potrebbe rischiare, non lo so. Ma sicuramente i suoi giocatori faranno di tutto per cambiare rotta. Delle quattro finora giocate forse questa è la gara più complicata. E quindi dovremo essere ancora piu determinati e concentrati. Nel tempo storico in cui la troviamo è la più difficile che affrontiamo nel nostro percorso. Dovremo affrontarla con umiltà".