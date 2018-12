3 gol Salah, Liverpool momentaneo leader

LONDRA, 8 DIC - Una tripletta di 'Momo' Salah, che si è portato a casa il pallone, e un autogol di Cook danno al Liverpool, rivale martedì del Napoli in Champions League, il successo per 4-0 sul campo del Bournemouth. Così ora la squadra di Klopp, in attesa della sfida tra Chelsea e Manchester City che si gioca più tardi, è solitaria capolista della classifica del campionato. Ed è leader, nella graduatoria dei cannonieri della Premier, anche Salah che ha affiancato Aubameyang a quota 10.