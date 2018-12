Udinese: Nicola "Non parto mai battuto"

UDINE, 08 DIC - "È inutile girarci attorno. L'Atalanta è la seconda forza del campionato per produzione di gioco, ha costretto il Napoli a giocare con un 6-2-2. Dobbiamo essere consapevoli che queste 4 partite, due le abbiamo già giocate, sono con avversari molto competitivi". Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola esalta i valori del prossimo avversario, "una squadra forte, che ha ritmo e intensità di gioco incredibile. Non si accontentano mai". Ma allo stesso tempo mira a "essere competitivi con chiunque". "Non ci sono punti che valgono doppio; nessuno ne avrebbe messi molti sul piatto in queste famose 4 partite, ne abbiamo raccolti quattro e sono questi che fanno la differenza - chiarisce il sul pensiero -. Dobbiamo essere competitivi di partita in partita contro qualsiasi avversario, non parto mai battuto". Così domani con l'Atalanta "voglio vedere quanto abbiamo preparato".