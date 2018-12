Mazzarri, a San Siro per l'autostima

TORINO, 8 DIC - Affrontare il Milan a San Siro "con il piglio di chi vuole giocarsela, sarebbe un'iniezione di autostima" per il Torino di Mazzarri. Alla vigilia della trasferta milanese, Walter Mazzarri chiede ai suoi una prova di carattere nel percorso alla ricerca della continuità."Conoscendo i ragazzi bisogna stare cauti, perché dopo la Sampdoria siamo caduti malamente - ricorda il tecnico -. Dopo ci sarà il derby e non credo ci saranno cali di concentrazione a prescindere dal risultato contro il Milan". Una partita che si prepara da sè - "se non riesci a trovare la concentrazione contro il Milan devi preoccuparti" -, ma che non sarà un match senza appello. "A 25 partite dalla fine non me la sento di definirla una partita decisiva".