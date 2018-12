Di Francesco "Assurdo prendere gol così"

ROMA, 8 DIC - "Io sono l'allenatore e mi devo prendere le mie responsabilità. Sono amareggiato e arrabbiato. È una partita assurda perché non si può prendere gol in 11 contro 9. E' inconcepibile. Non parliamo di tattica, c'erano giocatori di esperienza e non si possono prendere gol così": così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco a Sky dopo il rocambolesco 2-2 raggiunto dal Cagliari in 9 al 95' e con la squadra stravolta in campo dopo i cambi. "Per me una partita assurda prendere il gol all'ultimo. Quest'anno abbiamo fatto carota e bastone, un po' di tutto - analizza il tecnico - Facciamo fatica a cercare di addormentare le partite anche. De Rossi è fuori da 40 giorni, lui è il nostro leader e a volte comunicare con uno come lui aiuta. Abbiamo dimostrato di avere deficit mentali importanti".