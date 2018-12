Loew, mio tempo da ct sta per finire

ROMA, 9 DIC - Joachim Loew comincia a guardarsi intorno. Nel mirino per i deludenti risultati ottenuti di recente sulla panchina della Germania, il ct 58enne appare pronto per una nuova avventura e nel suo futuro lui vede una squadra di club. Intervistato dall'emittente tedesca Zdf, il tecnico ha sottolineato che "gran parte della mio tempo come allenatore della nazionale è passato. Arriva un momento in cui devi pensare a cosa fare dopo e io continuo ad essere interessato a dirigere un club e penso che sarebbe all'estero, non in Germania". Prima del Mondiale, era stato contattato dal Real Madrid come possibile sostituto di Zinedine Zidane, ma l'allenatore non aveva voluto lasciare la guida della nazionale. Ora le cose sono cambiate: "Il Real Madrid? E' un club interessante per ogni allenatore", si è limitato a commentare.